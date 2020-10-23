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    Гололед, метель, заморозки: штормовые предупреждения объявлены в регионах Казахстана

    23 Октября 2020, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов Казахстана 24 октября ожидаются штормовые явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Карагандинской области 24 октября местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 70-75%.

    В Акмолинской области 24 октября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 24 октября ожидаются низовая метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

    В Костанайской области 24 октября днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман. Ночью и утром местами гололед. Ветер юго-западный, южный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В городе Костанае днем 24 октября ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

    Ночью 24 октября в Кызылординской области ожидаются заморозки: 1-6 градусов. В Кызылорде ночью 24 октября ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 95-100%.

    Ночью 24 октября в Актюбинской области местами ожидаются осадки (снег, дождь), слабый гололед. Ветер южный, юго-западный, днем местами 18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

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    Казгидромет Политические партии
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