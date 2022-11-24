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Гололед, метель и усиление ветра прогнозируют 24 ноября в Казахстане

24 Ноября 2022, 00:37
Гололед, метель и усиление ветра прогнозируют 24 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Атлантический циклон будет определять погоду на большей части РК - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе, севере, юге, юго-востоке - усиление ветра, на севере, северо-западе РК - метель.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

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