Гололед: как избежать падений и травм

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в эти дни наблюдается морозная погода и гололед. Во избежание получения травм и увечий, а также падений в департаменте по ЧС Астаны рассказали о правилах поведения во время гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, небольшими скользящими шажками.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Для водителей ухудшается видимость, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, усилить контроль над техническим состоянием транспортного средства. По возможности лучше отказаться от дальних поездок. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».

Жителям и гостям столицы рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.



