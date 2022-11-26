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    Гололед и резкое похолодание - ДЧС обратился к алматинцам

    26 Ноября 2022, 21:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 ноября в городе Алматы на дорогах ожидается гололедица, резкое понижение температуры воздуха до 12-14 градусов мороза. Об этом информирует ДЧС города Алматы на основании штормовых предупреждений «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Во время холодов необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, ведь именно в этот период увеличивается риск возникновения случаев переохлаждения и обморожения, а также во время понижения температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с пренебрежением элементарными правилами пожарной безопасности - перегрузки сетей, пользования самодельными нагревательными устройствами и нарушения правил использования газового оборудования и печей, топящихся на угле», - предупреждает ДЧС.

    Как избежать переохлаждения и обморожения:

    - сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Отложить лыжные и прочие прогулки в лесу, вдали от населенных пунктов;

    - отказаться от поездок на дальние расстояния на автомобиле;

    - перед выходом на улицу тщательно подбирать гардероб: одеваться по погоде, не надевать тесную одежду и обувь, обувь на высоком каблуке, так как это способствует уменьшению кровообращения и быстрому замерзанию;

    - при первых признаках обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) зайти в ближайшее помещение. Охлажденные участки согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую (или любую другую, имеющуюся под рукой) повязку;

    - при признаках обморожения (после наложения повязки) обязательно обратитесь за медицинской помощью.
    Алматы Безопасность Погода ДЧС
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