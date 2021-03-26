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    20:20, 25 Март 2021 | GMT +6

    Гололед и дождь ожидаются в ближайшие дни в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая погода ожидается в городе в ближайшие дни, сообщили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Завтра, 26 марта, синоптики прогнозируют погоду без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-13 мороза, днем 0-2 тепла.

    27 марта в столице ожидается переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 1-3 тепла.


    Теги:
    Погода Казгидромет Астана Акимат Главная
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