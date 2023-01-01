Голограмму робота-домбриста создали школьники из Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Открытый чемпионат по робототехнике и инновационным технологиям Techcup-2022 собрал в Алматы больше семисот команд школьников и студентов из всего Казахстана. Учащиеся школы-лицея № 1 города Сарани завоевали первое место в младшей возрастной категории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изобретатели состязались в программировании, 3D-моделировании, создании инженерных проектов по робототехнике и инновационным технологиям на кубок акима города.

Участники команды «Тұлпар» из Сарани Иван Сон и Вениамин Колесников выступили в младшей возрастной категории. Они презентовали большую голограмму робота-домбриста.

«В Алматы я чувствовал себя уверенно, так как знал, что наш проект достойный. Эта поездка была очень интересным опытом. Я доволен результатом», – рассказал Иван Сон.

«Я всегда участвую в научных проектах, так как мне нравится что-то создавать, придумывать. В будущем внесу свою лепту в освоение космоса», – заявил Вениамин Колесников.

Лицеисты занимаются в школьном кружке робототехники. В Алматы их сопровождал руководитель кружка и идейный вдохновитель Азамат Мустафин.

«Ребята занимаются робототехникой не первый год. Для их возраста они создают вполне хорошие проекты. На их счету робот-барабанщик, пианист. Всего похожих проектов по стране три или четыре. Особенность нашего робота-домбриста в том, что он распознает ноты. Все созданное мы используем не только на секционных занятиях, но и на уроках. Команду назвали «Тұлпар» неслучайно. Мои ученики очень активные и смышленые, они лидеры. Участие в таких чемпионатах позволяет им проявить себя в нестандартных ситуациях, включить фантазию и увидеть свои минусы. В будущем, думаю, из них выйдут отличные специалисты IT-cферы», – сказал педагог.

Юные изобретатели планируют модернизировать робота-домбриста и научить его брать еще пять аккордов. Также у них есть новые разработки, которые они готовы презентовать на предстоящих чемпионатах.