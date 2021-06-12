Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Голодающих цирковых медведей переселили в зоопарк Шымкента

    12 Июня 2021, 03:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Выставленных на продажу цирковых медведей в Шымкенте отдали в местный зоопарк. Умка и Барни теперь будут жить в одном вольере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Владелец животных выставил их на продажу, разместив объявление на сайтах. Дрессировщик признался: ему стало нечем их кормить. Шымкентский цирк отказался от выступлений с животными.

    История сразу получила огласку. В ходе проверки выяснилось, на медведей нет документов, но этот вопрос решат в зоопарке.

    К слову, это не единственные цирковые животные, сменившие место жительства. В зверинец в этом году передали двух львов.

    «Во время выступления они кормили хозяина и себя прокармливали. А когда уже выступлений нет, уже хозяин не может их содержать, как-то решить их судьбу по-другому он не мог, потому что они содержались у него с детства. Маленькими медвежатами. Он даже прощался в зоопарке очень долго с ними», - сказал руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области Бахыт Мусалиев.

    Автор:

    Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дорожники апробируют новую технологию, предотвращающую ДТП с животными
    Как решается вопрос с бродячими собаками в Актюбинской области – пояснение Ералы Тугжанова
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз