Голод достиг катастрофического масштаба на Гаити - ООН

ПОРТ-О-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ - Жители Гаити оказались в отчаянном положении – страна охвачена насилием, не хватает продовольствия, топлива, государственные службы не работают. В пятницу учреждения ООН впервые предупредили о том, что голод в стране достиг катастрофического масштаба. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), рекордные 4,7 млн жителей Гаити столкнулись с острой нехваткой продуктов питания.

Из них 1,8 млн находятся в чрезвычайном положении – согласно принятой международным сообществом шкале оценки уровня голода. Впервые 19 тысяч человек оказались в ситуации, которая оценивается как пятый, катастрофический уровень голода – то есть этим людям практически грозит голодная смерть.

Вооруженные банды бесчинствуют в ряде районов столицы Порт-о-Пренса. Люди боятся выйти на улицу, не могут пойти на работу или на рынок. Кто-то бежал, остальные прячутся по домам. Экономика Гаити полностью парализована, страна погружена в хаос, не работает транспорт. Инфляция составляет 33 процента, а стоимость топлива удвоилась.

В сельских районах ситуация с продовольствием также продолжает ухудшаться, в том числе из-за засушливой погоды и последствий землетрясения 2021 года.

«ВПП не бросит жителей Гаити и будет и дальше оказывать помощь самым уязвимым и беднейшим слоям населения, – сказал Жан-Мартин Бауэр, глава офиса ВПП в Гаити. – Мы работаем, чтобы школьники могли ежедневно получать питательный обед, а семьи – основные продукты питания».

По его словам, страна охвачена бедствием, но выход из этой ситуации существует – необходимо лишь быть последовательным в обеспечении гуманитарной поддержки Гаити и помощи с долгосрочным развитием.

«Мы должны помочь гаитянцам производить больше питательного и качественного продовольствия, чтобы они могли обеспечить себя сегодня и в будущем. Это особенно важно в свете усугубляющегося продовольственного кризиса», – отметил Хосе Луис Фернандес Филгуэра, представитель ФАО в Гаити.

По его словам, необходимо не только оказывать жителям этого островного государства чрезвычайную помощь, но и помочь им стать самостоятельными, не зависеть от помощи.

Несмотря на крайне опасную ситуацию, ВПП доставила в этом году помощь 100 тысячам жителей Гаити, а также помогает укреплять системы социальной защиты населения и обеспечения продовольствием. В ближайшие шесть месяцев на продолжение этой важной работы ВПП требуется 105 млн долларов.

ФАО поддерживает мелкие фермерские хозяйства – осенью почти 70 тысяч человек получат наличные и другую помощь, связанную с производством сельхозпродукции. ФАО оказывает также поддержку программам школьного питания. Чтобы помочь 470 тысячам нуждающихся гаитянцев, срочно требуется 33 млн долларов.

В ЮНИСЕФ предупреждают, что жизнь почти ста тысяч детей в возрасте до пяти лет – под угрозой. Они истощены от недоедания и уязвимы для любой инфекции, а на фоне вспышки холеры это особенно опасно. Со 2 октября в стране выявлено 357 предполагаемых случаев холеры, половина из них среди детей в возрасте до 14 лет.

«Кризис в Гаити все больше становится кризисом для детского населения. Каждый третий инфицированный холерой – это ребенок в возрасте до пяти лет», – сообщил представитель ЮНИСЕФ в стране Бруно Маес.

Фото: ЮНФПА



