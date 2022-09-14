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    Голландскую коноплю выращивал житель ЗКО

    14 Сентября 2022, 18:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Житель поселка Кардон Западно-Казахстанской области вырастил на своем участке 71 куст конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения ОПМ «Карасора-2022», сотрудниками управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции ЗКО в поселке Кардон был задержан 53-летний гражданин. В ходе проведенного обыска у него был обнаружен 71 куст культивированной конопли, удобрения и пульверизатор для обработки растений, а в сарае 0 высушенная марихуана.

    Как сообщил задержанный, дом в поселке он приобрел специально для выращивания конопли. Во дворе дома сельчанин оборудовал все необходимое, а семена заказал из Голландии. Оперативникам удалось выяснить, что любитель экзотических растений около трех месяцев назад через интернет заказал 100 семян.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Западно-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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