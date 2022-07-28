Голландские фермеры в знак протеста блокируют шоссе

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ – В знак протеста против планов правительства закрыть обширные участки сельскохозяйственных угодий, голландские фермеры в среду выбросили навоз, сено, шины и другие отходы на шоссе по всей территории Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

Протесты фермеров являются ответом на попытку правительства Марка Рютте реализовать радикальные планы по сокращению выбросов азота от животноводства вдвое к 2030 году, согласно изложенной схеме Европейского союза Natura 2000.

Власти сообщили, что для достижения этих целей некоторым фермам необходимо сократить выбросы на 95% и что 30% сельскохозяйственных угодий страны должны быть полностью закрыты, несмотря на развивающийся продовольственный кризис в мире.

Правительство Нидерландов называет этот шаг «неизбежным переходом». При этом фермеры утверждают, что они подвергаются несправедливым нападкам, поскольку другие государства-члены-ЕС не были столь агрессивны в попытках реализовать экологическую повестку дня Брюсселя.

Голландский политический обозреватель Ева Влаардингербрук заявила, что ее страну используют в качестве испытательного полигона для «Великой перезагрузки» Всемирного экономического форума и эта политика является пилотным проектом для Нидерландов.

Фото: breitbart.com