Голландские фермеры обещают продолжить акции протеста

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Недовольные решениями правительства в отношении выбросов азота в атмосферу, фермеры в Нидерландах пообещали активизировать свои протесты, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Так, портал «Dutchnews» пишет, что активист движения «Сила защиты фермеров» (Farmers Defence Force) Марк ван дер Овер после переговоров с представителями правительства заявил о возможности «самых жестких действий фермеров за всю историю».

«Мы определенно идем на эскалацию и всегда придумываем что-то особенное» - сказал представитель фермеров. Комментарии Марка ван ден Овера прозвучали после того, как протестующие встретились с нидерландскими министрами после нескольких недель протестов, в ходе которых они сбрасывали сельскохозяйственные отходы на основные автомагистрали страны и блокировали распределительные центры супермаркетов.

Встреча, направленная на прояснение ситуации, выявила «глубокое недоверие» фермеров к правительству, заявил журналистам в пятницу днем правительственный посредник Йохан Ремкес. Тем не менее, он назвал переговоры «чрезвычайно конструктивными».

Напомним, что протесты фермеров продолжаются в Нидерландах с конца июня текущего года. Демонстранты недовольны главным образом правительственной политикой в отношении азота, которая направлена на защиту природы. В нидерландской прессе ситуация получила название «азотный кризис».

На сельское хозяйство, в основном животноводство, приходится около 40% выбросов азота в Нидерландах. По расчетам министерства финансов, 11 200 животноводов должны будут закрыться, а еще 17 600 - сократить поголовье скота, чтобы выполнить поставленные экологические задачи. Всего в Нидерландах около 54 тыс. ферм.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу также извинился за публикацию карты, на которой показано, где загрязнение азотом наносит наибольший ущерб и насколько его необходимо уменьшить. Эта карта привела в ужас фермеров, которые боялись, что их фермы придется закрыть.

М. Рютте сказал в своей речи, что, хотя карта показала, где проблема требует решения, она не показала, куда должны были пойти фермы или насколько необходимо уменьшить загрязнение. Карта также подверглась критике со стороны экспертов-экологов, которые заявили, что она слишком подробная. Решение о том, как сократить азотное загрязнение в своих районах, остается за правительствами провинций. Тем не менее, правительство придерживается своей цели по сокращению выбросов азота на 50% к 2030 году, чтобы соответствовать европейским экологическим нормам.

Фото: breitbart.com





