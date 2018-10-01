Goldman Sachs заявил о намерении стать акционером Биржи МФЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В состав акционеров Биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX) войдет мировой финансовый гигант Goldman Sachs. Другими акционерами Биржи являются NASDAQ, Шанхайская фондовая биржа (SSE) и Фонд Шелкового пути, передает МИА «Казинформ».

1 октября 2018 года Goldman Sachs и AIX совместно завершили структурирование сделки, в рамках которой Goldman Sachs International (вместе со аффилированными лицами, «GS») подписался на выкуп примерно 108 480 вновь выпущенных обыкновенных акций. Это соответствует 4,1% от общего акционерного капитала AIX (с учетом привлеченных инвестиций).

Одновременно GS приобретает у АО «Администрация МФЦА» пут-опцион сроком на пять лет с правом продажи для защиты GS от падения стоимости акций ниже покупной цены. При исполнении пут-опциона АО «Администрация МФЦА» приобретет все акции по цене покупки.

«Вхождение Goldman Sachs в капитал AIX - большая честь для МФЦА. Этот процесс был запущен Главой государства в ходе январского визита в США. Тогда президент Goldman Sachs господин Шварц (Harvey Schwartz) выразил заинтересованность в участии GS в качестве акционера МФЦА. Успешное закрытие сделки является результатом слаженной работы команды Центра. Убежден, что сделка между МФЦА и GS не только принесет выгоду всем сторонам, но и станет сигналом для других крупных участников рынка», - прокомментировал сделку управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Вхождение в состав акционеров AIX NASDAQ, Шанхайской фондовой биржи, Фонда Шелкового пути и Goldman Sachs, на мой взгляд, является серьезным успехом для нас. Лидеры мировой финансовой индустрии демонстрируют уверенность в AIX, видят ее перспективы и востребованность на рынке», - считает представитель CEO AIX Тим Беннетт.

Goldman Sachs - один из крупнейших инвестиционных банков, расположенный в Нью-Йорке, США, и имеющий офисы во всех ведущих финансовых центрах. Занимает 60 место в списке Forbes 2000. Общий объем управляемых активов превышает 1,5 трлн долларов.