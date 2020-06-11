Годовщину президентства Токаева обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Темы приверженности политическим реформам, расширения диалога между государством и обществом, диверсификации экономики и инвестирования в человеческий капитал определяют первый год президентства Касым-Жомарта Токаева. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Европейского института азиатских исследований Альберто Тюркстра, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана уже предпринял некоторые решительные шаги по созданию более благоприятных условий для процветания гражданского общества, поощряя культуру мирных протестов и манифестаций», - сказал Тюркстра в ходе организованной в четверг посольством Казахстана в Бельгии видеоконференции «Первый год президентства Токаева: реформы и общественное доверие».

«Впервые в Казахстане такая концепция, как парламентская оппозиция, открыто и активно обсуждается. В прошлом году была открыта новая виртуальная приемная Президента Токаева, куда люди могут обращаться со своими жалобами. Все это указывает на постепенную модернизацию политической культуры Казахстана», - уверен спикер.

«Мы уже видели некоторые истории успеха активистов гражданского общества, такие как отмена Президентом Токаевым строительства спорного горнолыжного курорта в Алатауском национальном парке недалеко от Алматы, за что они выступали достаточно долгое время из-за опасений его потенциального воздействия на окружающую среду», - добавил он.

«Но для сторонних наблюдателей, таких как я, если и есть какая-то инициатива, связанная с Президентом Токаевым, то это, безусловно, создание Национального совета общественного доверия», - говорит эксперт.

На его взгляд, Казахстан вступает в новый этап развития государственно-общественных отношений и постепенно переходит от доктрины «сначала экономика, потом политика» к пониманию, что «социально-экономические реформы невозможны без социально-политической модернизации».

«В этом контексте люди больше не судят о правительстве исключительно на основании материальных выгод и экономического благосостояния, которые оно предоставляет своим гражданам, а все больше требуют большего пространства для выражения своего мнения и осуществления своих свобод», - объяснил свою точку зрения Тюркстра.

Среди других позитивных изменений в общественно-политической жизни Казахстана он отметил новый закон о политических партиях, снижающий порог их формирования с 40 тысяч до 20 тысяч, а также 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных списках политических партий.

«Это особенно важно, если учесть демографию Казахстана, где половина населения моложе 30 лет. Следующие выборы в законодательные органы станут важной первой проверкой эффективности этих мер», - говорит спикер.

«На экономическом фронте Президент Токаев неоднократно подчеркивал необходимость диверсификации экономики. Он призвал Казахстан отказаться от «сырьевого менталитета». Нынешняя пандемия коронавируса точно показала, зачем это нужно, и указала на необходимость постепенного отхода от экономической модели, сильно зависящей от экспорта углеводородов, минералов и металлов», - сказал Альберто Тюркстра.

«Очевидно, что в период президентства Токаева драйверы роста казахстанской экономики будут диверсифицироваться, получат развитие новые отрасли в сфере туризма, высоких технологий, финансов и транспорта, чтобы Казахстан достиг амбициозной цели, которую он поставил перед собой – вхождение к 2050 году в число 30-ти наиболее развитых стран», - уверен он.

По его словам, для этого необходимо повысить роль малого и среднего бизнеса, поскольку именно он станет двигателем инноваций, экономического роста и создания рабочих мест, а также уделить больше внимания сектору возобновляемых источников энергии.

«Очень важно, чтобы никто не был обделен вниманием по мере того, как экономика модернизируется и развивается. В связи с этим Президент Токаев активно принимает меры по укреплению системы социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, не имеющие источников дохода», - говорит эксперт Европейского института азиатских исследований.

«Еще одной постоянной темой Президента Токаева была необходимость инвестировать в человеческий капитал, – отмечает спикер. – В докладе Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся за 2018 год отмечается, что разрыв в успеваемости между городскими и сельскими районами в Казахстане остается высоким, а средние расходы в расчете на одного учащегося остаются ниже среднемирового уровня».

«Для того, чтобы сохранить лучшее и самое яркое в стране и предотвратить «утечку мозгов», а также учитывая положительную корреляцию, наблюдаемую между финансированием и качеством образования, правительство Токаева пообещало, что к 2025 году расходы на науку и образование увеличатся до 7 процентов ВВП, с особым акцентом на выделение большего объема финансовых и человеческих ресурсов для сельской местности», - добавил он.

«Наконец, на внешнеполитическом фронте, несмотря на все более деструктивную глобальную геополитическую обстановку, мы видим в новой Концепции внешней политики Казахстана на период до 2020-2030 годов элементы преемственности, в том числе руководящие принципы многовекторной, активной и сбалансированной внешней политики, поддержания хороших и равноудаленных отношений со всеми крупными мировыми державами», - анализирует Альберто Тюркстра.

Он считает, что Казахстан будет развивать успехи, достигнутые в ходе двухлетнего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН и продолжит активно участвовать в операциях ООН по поддержанию мира, выступать в качестве площадки для урегулирования конфликтов, сохранит динамику процесса регионального сотрудничества в Центральной Азии, в том числе с точки зрения интеграции Афганистана в регион, а также закрепит свой статус страны-донора.

«После длительного процесса ратификации странами-членами ЕС, вступление в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном выведет отношения с ЕС на качественно и количественно новый уровень, в том числе в контексте новой Стратегии ЕС в Центральной Азии», - прогнозирует старший научный сотрудник Европейского института азиатских исследований.



