Годовой рост потребительских цен в Египте составил 12,1%

КАИР. КАЗИНФОРМ – На фоне роста цен на продукты питания президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что правительство несет полную ответственность за контроль над ценами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Egypt Independent.

Президент ас-Сиси также поручил изучить вопрос создания рынков в пределах городов Каира и Гизы с целью установления контроля над ценообразованием на основные продукты питания. Его заявления прозвучали в минувшую субботу на открытии проекта сельхозпроизводства «Будущее Египта», который является одним из важнейших и крупных национальных проектов, запущенных правительством.

«Мы, как государство, ответственны за максимально возможное удержание цен на продукцию под контролем до конца этого года», — заявил глава Арабской республики.

Ас-Сиси также поручил министру сельского хозяйства и мелиорации Египта Сайеду аль-Кусейру удвоить производство мяса, заменив скот с низкой или средней продуктивностью другим, более продуктивным скотом.

Президент подчеркнул способность государства предоставить необходимые семена для выращивания пшеницы таким образом, чтобы это принесло наибольшую пользу фермерам.

Между тем, в минувшую пятницу министр сельского хозяйства заявил, что ситуация в Украине доказала важность увеличения производства продуктов питания на местах, передает Egypt Independent. Комментарии министра прозвучали во время его выступления на состоявшейся виртуальной встрече министров сельского хозяйства и финансов африканских стран.

«Во время глобальных кризисов цены на продовольствие растут во всем мире, и основные страны-экспортеры продовольствия вводят ограничения на поставки продовольствия в страны-импортеры», - подчеркнул министр.

В начале этой недели президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал к коллективным усилиям по максимальному повышению производительности в сельхозсекторе и повышению продовольственной безопасности, имея в виду стратегические сельхозкультуры, сообщает египетская газета Ahram.

Днем ранее аль-Кусейр сообщил парламенту о правительственной инициативе подготовить достаточный запас стратегических культур на фоне негативных экономических последствий ситуации в Украине. Эта инициатива включает в себя строительство 73 бункеров, способных вместить 5,5 млн тонн стратегических товаров.

По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики (CAPMAS), годовой рост потребительских цен в Египте составил 12,1% в марте 2022 года по сравнению с 2,4% в марте 2021 года. Показатели были вызваны ростом цен более чем на 23% наименований продуктов питания и напитков. Особенно это коснулось цен на овощи, масло и зерновые, сообщает Al-Monitor.

На рост цен также повлияло решение Центрального банка Египта о девальвации местной валюты. 21 марта египетский фунт потерял около 17% своей стоимости по отношению к доллару.

В прошлом месяце Ахмед Шамс, руководитель отдела исследований EFG Hermes, объяснил высокий уровень инфляции в Египте результатом роста цен на продукты питания на 20% по сравнению с прошлым годом, сезонным увеличением потребления продуктов питания в течение месяца Рамадана и последствиями волны глобальной инфляции, передает CNN Arabic.

В течение многих лет Египет в основном зависел от импорта пшеницы из России и Украины. В 2021 году Египет импортировал около 80% пшеницы из этих двух стран. Однако ситуация в Украине привела к резкому росту цен на зерновые, после чего египтяне столкнулись с резкой инфляцией.

Пшеница является ключевым продуктом питания для стомиллионного Египта, где хлеб является неотъемлемой частью рациона. По данным Международного научно-исследовательского института продовольственной политики (IFPRI), в последние несколько лет на его долю приходилось от 35% до 39% калорий, потребляемых человеком.