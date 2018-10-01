Годовая инфляция в сентябре снизилась до 6,1% - Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция за январь-сентябрь 2018 года составила 3,3%, что ниже показателей прошлого года. Об этом заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, представляя на пленарном заседании Мажилиса изменения в бюджет на 2018-2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция за январь-сентябрь 2018 года составила 3,3%, что ниже показателей прошлого года. Годовая инфляция в сентябре снизилась до 6,1% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года», - сказал Данияр Акишев.

По оценкам Национального банка, в 2018 году инфляция сохранится в целевом коридоре 5-7%, а в 2019 году должна формироваться около верхней границы нового более низкого целевого коридора 4-6%.

«Для предотвращения увеличения будущей инфляции 15 октября Национальный банк принял решение о повышении базовой ставки с 9% до 9,25%. Новый уровень базовой ставки позволит повысить спрос на тенговые активы и сохранить приемлемые денежно-кредитные условия», - резюмировал Данияр Акишев.