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    Годовая инфляция замедлилась в Казахстане до 18%

    19 Апреля 2023, 10:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается замедление темпов роста инфляции за счет реализации совместных мер Правительства и Национального банка. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стабилизация цен является одной из важнейших задач Правительства и местных исполнительных органов. Совместно с Нацбанком реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции», - сказал Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием Главы государства.

    В результате по итогам марта годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1%.

    За последние четыре недели по социально-значимым продуктам питания инфляция не зарегистрирована.

    «В текущем году перед нами стоит задача снизить инфляцию в 2 раза», — добавил Премьер-Министр.

    Ранее Глава государства открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

    В мероприятии принимают участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов Инфляция
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