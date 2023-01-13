Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%

    13 Января 2023, 15:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляционные ожидания продолжают ускоряться, сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инфляция формируется по прогнозной траектории. Месячный рост потребительских цен продолжил замедление и в декабре прошлого года составил 1,2%. Напомню, что в сентябре инфляция составляла 1,8%, в октябре – 1,6%, в ноябре – 1,4%. Однако, несмотря на такое снижение, она все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В декабре 2022 года годовая инфляция составила 20,3%», - сообщил Галымжан Пирматов в ходе брифинга в Нацбанке.

    Как пояснил председатель Нацбанка, наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной на фоне снижения стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленного роста регулируемых цен.

    «Одним из наших основных опасений является то, что устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой. Это свидетельствует о сохранении проинфляционной среды. Так, годовой показатель сезонно-очищенной базовой инфляции на конец 2022 года составил 22,2%. Инфляционные ожидания продолжили ускоряться. В декабре их значение обновило максимум с момента ведения опроса. Медианная оценка ожидаемой инфляции составила 21,3%», - заявил Г. Пирматов.

    По данным опросов, как отметил глава Нацбанка, основными факторами отмечаются рост цен на продукты питания, внешние события и цены на топливо. Высокие инфляционные ожидания могут стать фактором более медленного снижения инфляции в будущем.

    Ранее сообщалось, что Нацбанком принято решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нацбанк Казахстана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельхозпродукцию на $154,8 млрд произвели в ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года
    Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%
    Услуги финуправляющего за банкротов из уязвимых слоев населения оплатит государство
    При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров