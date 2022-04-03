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    Годовая инфляция в еврозоне выросла до 7,5 процентов

    3 Апреля 2022, 16:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Евростат – статистического управления Европейского Союза, годовая инфляция в еврозоне в марте 2022 года выросла до 7,5%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Уровень инфляции в еврозоне в марте вырос относительно февраля 2022 года, когда этот показатель составил 5,9%.

    Рассматривая основные компоненты инфляции в еврозоне, ожидается, что в марте темпы роста цен на энергоносители будут самыми высокими в годовом исчислении: в марте - 44,7% по сравнению с 32,0% в феврале текущего года. Далее следуют продукты питания, алкоголь и табак (в марте - 5,0%, в феврале 4,2%), промышленные товары и услуги.

    В зону евро входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Статистика Евросоюз
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