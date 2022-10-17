Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Годовая инфляция ускорилась в сентябре в 20 регионах страны - Нацбанк РК

    17 Октября 2022, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Инфляционные тенденции в регионах РК в сентябре 2022 года прокомментировал начальник управления мониторинга реального сектора ДДКП Нацбанка РК Игорь Осипов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Республики Казахстан.

    В сентябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 17,7 % (в августе – 16,1 %). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 20 регионах.

    Наибольшее ускорение зафиксировано в Астане (с 17,3 % в августе до 20,0 % в сентябре).

    Темпы роста цен на продовольственные товары в сентябре увеличились до 22,2 % г/г (в августе – 20,8 %). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (29,7 %).

    Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 17,0 % г/г (в августе – 15,5 %). Максимальное значение зафиксировано в Астане (26,3 %), минимальное – в Алматы (13,8 %).

    Цены на платные услуги в сентябре повысились на 12,3 % г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (16,5 %), значительно ниже – в Актюбинской области (8,2 %).

    В сентябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,8 %, что значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,3 %).

    Во всех регионах цены в сентябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (2,8 %).

    Фото: nationalbank.kz
    Нацбанк Казахстана Экономика Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Касым-Жомарт Токаев
    Новые технологии внедряются при строительстве автодорог в Казахстане
    Восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства – Нацбанк РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров