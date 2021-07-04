Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома выпал годовалый ребенок. Малыш находится в реанимации, состояние тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 июля в 19-00 в Караганде из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, по неосторожности выпал ребенок 2020 г.р. Малыш остался без присмотра взрослых. Ребенка госпитализировали в больницу.

«Ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, стабильное. Гемодинамика стабильная. Множественные ссадины, ушибы мягких тканей», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и гибели детей. В связи с этим спасатели просят родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.



