Годовалый ребенок погиб в пожаре в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - При пожаре в Павлодаре погиб годовалый ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Усольском микрорайоне пламя охватило двухэтажный кирпичный дом. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

«На первом этаже в зале горели два кресла, детский стульчик, палас, деревянная лестница, ведущая на второй этаж, – сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. – В ходе разведки в зале обнаружили обгоревшее тело мальчика 2021 года рождения».

По данным ДЧС, в доме на момент пожара находилось трое детей: годовалый мальчик, его 14-летняя сестра и пятилетний брат. Взрослых не было.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Пламя потушили за 50 минут. На месте работали 16 человек личного состава ДЧС, использовали 16 единиц техники.



