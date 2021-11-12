Годовалый малыш погиб в ДТП на трассе в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На трассе «Аксу-Бестобе-Изобильное» в Акмолинской области произошло ДТП, в котором погиб годовалый малыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 10 ноября текущего года в 12:10 в дежурную часть управления полиции города Степногрска поступило телефонное сообщение о том, что на 18 км автодороги «Аксу-Бестобе-Изобильное» водитель автомашины марки «Ваз-2110», двигаясь в направлении города Степногорска, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет.

«К несчастью, в результате ДТП от полученных травм, на месте происшествия скончался годовалый ребенок. В городскую больницу Степногорска доставлены пассажиры: двухлетний мальчик с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, ссадины правой кисти», 23-летняя девушка и 48-летняя женщина. Проводится экспертиза», - отметили в ведомстве.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 345 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».