Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - 26 июля в городе Балхаш в 6-м микрорайоне произошел несчастный случай: оставшись без присмотра взрослых, из окна 2-го этажа 5-этажного жилого дома выпал мальчик 2022 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось об очередном несчастном случае с выпадением ребенка из окна четвертого этажа, который произошел в Акмолинской области.

МЧС напоминает правила для предотвращения несчастных случаев:

Не оставляйте маленьких детей одних;

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на неё;

По возможности открывайте окна сверху, а не снизу;

Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, ладони должны быть сухими, не держите ребёнка за одежду;

При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;

Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;

Никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну;

Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;

Чем позднее ребёнок научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;

Не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.