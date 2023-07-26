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    Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Балхаше

    26 Июля 2023, 17:39

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - 26 июля в городе Балхаш в 6-м микрорайоне произошел несчастный случай: оставшись без присмотра взрослых, из окна 2-го этажа 5-этажного жилого дома выпал мальчик 2022 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

    Ранее сообщалось об очередном несчастном случае с выпадением ребенка из окна четвертого этажа, который произошел в Акмолинской области.

    МЧС напоминает правила для предотвращения несчастных случаев:

    Не оставляйте маленьких детей одних;

    Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на неё;

    По возможности открывайте окна сверху, а не снизу;

    Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, ладони должны быть сухими, не держите ребёнка за одежду;

    При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;

    Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;

    Никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну;

    Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;

    Чем позднее ребёнок научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;

    Не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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