Год президентства Касым-Жомарта Токаева, отчеты министров, бессимптомный коронавирус - обзор недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вторая неделя лета 2020 года в Казахстане выдалась жаркой во всех смыслах: температура воздуха по всей территории страны поднялась выше +30, начались активные передвижения людей после ослабления карантинных мер, состоялись отчетные онлайн-встречи министров с населением, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается серьезной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В начале недели Глава государства заслушал подробный доклад Премьер-Министра о социально-экономическом развитии страны за 5 месяцев текущего года. Аскар Мамин сообщил Президенту, что на фоне резкого спада деловой активности в мире, вызванного пандемией коронавируса, в период с января по май текущего года темпы роста национальной экономики снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тем не менее наблюдается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики, в частности, в реальном, горнодобывающем, обрабатывающем секторах, сельском хозяйстве, сфере услуг, а также в привлечении инвестиций в основной капитал.

Одним из важных документов, подписанных Главой государства на уходящей неделе, стал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения». Закон «О военном положении» дополняется полномочиями президента, которые могут быть реализованы в мирное время – это определение порядка применения мер военного положения, утверждения положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности Правительства в период военного положения.

Также Президент страны подписал закон, предусматривающий создание единого оператора жилищного строительства в Казахстане. Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ» предписано объединение действующих операторов жилищных программ - АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», а также инструмент субсидирования застройщиков через АО «Даму» на базе АО «НУХ «Байтерек».

На эту неделю пришлась дата первой годовщины работы Касым-Жомарта Токаева на посту Президента РК. Руководители, общественные деятели, СМИ разных стран были едины во мнении, что Казахстан твердо следует курсу демократизации общества.

В этой связи МИА «Казинформ» подготовило хороший обзорный материал, в котором корреспондент Мейрамбек Байгарин предложил вспомнить ключевые решения Президента РК Касым-Жомарта Токаева с момента инаугурации.

На минувшей неделе состоялся ряд отчетных онлайн-встреч руководителей министерств с жителями страны.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев ответил на многочисленные острые вопросы по обеспечению правопорядка в стране. Особое беспокойство вызывают преступления в отношении детей, ежегодно совершается около 2 тысяч таких преступлений.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев считает, что пришло время создать отдельный законопроект по вопросам защиты животных. «Мы все были свидетелями за последние несколько недель или месяцев вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными», - отметил министр экологии.

Вопросам цифровизации, развития космической отрасли Казахстана была посвящена встреча с населением министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева. Например, только цифровизация финансовой сферы помогла сэкономить более 400 млрд тенге.

Тревожным сигналом недели стало повсеместное наступление коронавируса по всему миру. В Казахстане же выявлено 14 496 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 056 человек. Летальных случаев - 73.

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране. Было отмечено, что участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы, было рекомендовано госорганам страны перевести на удаленный режим работы 80% коллектива.

Также особое внимание будет уделено бессимптомным носителям коронавируса, число которых стремительно растет. Медработники города Нур-Султана в режиме онлайн будут отслеживать их здоровье и консультировать по всем вопросам, сообщает акимат столицы. Министр здравоохранения страны Елжан Биртанов предупредил, что бессимптомные носители могут передавать вирус, а также о том, что социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года.

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