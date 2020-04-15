Год после пожара в Нотр-Дам де Пари: восстановление собора приостановлено из-за коронавируса

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Ровно год прошел с разрушительного пожара в Соборе Парижской Богоматери в столице Франции, но восстановительные работы, которые должны были начаться в марте этого года, так и не начались. Все из-за коронавируса, который охватил страну с той же стремительностью, что и пожар в Нотр-Дам де Пари год назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Лица, отвечающие за восстановление собора, верят, что одна из главных достопримечательностей Парижа, разрушенная пожаром ровно год назад, все еще может вновь открыться в 2024 году, как и обещал президент Эммануэль Макрон.

Жан-Луи Жоржлин, отвечающий за восстановительные работы, настаивает, что неожиданные задержки в работе по восстановлению собора 13-го века - включая вспышку коронавируса во Франции - не должны сорвать работы и открытие собора в 2024 году.

«Если каждый засучит рукава и спланирует свою работу, вполне возможно, что собор вновь откроется во всем своем величии через пять лет», - сказал он.

«Очевидно, что восстановление территории вокруг собора не будет завершено, и, скорее всего, шпиль не будет завершен, но собор снова станет местом скопления людей, это наша цель», - добавил он.

Пожар начался в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года в 6:43 утра по местному времени у основания лесного и свинцового шпиля высотой 93 метра (305 футов). Пламя быстро распространилось на ребристую крышу собора, состоящую из сотен дубовых балок, которые называются la forêt (лес).

В то утро испуганные парижане наблюдали, как языки пламени вырываются из здания, освещая ночное небо Парижа. Ближе к 8 вечера шпиль рухнул на часть сводчатого трансепта собора.

Около 500 пожарных в течение 15 часов боролись за то, чтобы предотвратить распространение огня с крыши на две колокольни, в которых размещались соборные колокола. Если бы огонь перекинулся на башни колоколен, колокола могли бы попросту рухнуть, разрушив всю конструкцию. Самый большой колокол собора Эммануила весит 13 тонн.

Огонь был окончательно потушен лишь в 9:30 утра следующего дня. Две трети кровли были разрушены, как и сотни дубовых балок. Часть сводчатого потолка рухнула, и до 400 тонн свинца с крыши и шпиля превратились в пыль. Но Нотр-Дам выстоял.

Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет возрожден через пять лет. «Мы восстановим собор. Вместе. Это часть нашей судьбы. Я обещаю сделать это», - заявил он.

С тех пор восстановительные работы прерывались три раза – летом и осенью 2019 года, и теперь в марте 2020 года из-за коронавируса. Поэтому открытие Собора Парижской Богоматери в 2024 году, как обещал президент Макрон, остается под вопросом.