Год пандемии КВИ в РК, подготовка к паводкам и Наурызу - чем запомнилась минувшая неделя

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя проходила под знаком празднования первых мероприятий, посвящённых Дню весеннего равноденствия, организации противопаводковых мер и других событий, в том числе знаковых – в сфере культуры и спорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В честь весеннего праздника – Наурыз среди госслужащих Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей на ушедшей неделе состоялся онлайн-турнир по тогыз кумалаку. Целями турнира были продвижение и популяризация национальной интеллектуальной игры в системе государственной службы.

В Западно-Казахстанской области в эти дни стало известно, что если в ближайшие дни показатели заболеваемости COVID-19 в регионе вырастут, то карантинные меры будут усилены, и что 80% запланированных мероприятий к празднику Наурыз уже перевели в онлайн-формат.

На этой же неделе, 16 марта, исполнился год с момента объявления карантинного режима и начала пандемии коронавируса по всей стране. Например, в Жамбылской области в конце первого месяца весны год назад были введены жёсткие ограничительные меры ЧП, объявленного Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ограничения касались работы объектов торговли, общественного питания, индустрии развлечений. С 17 апреля в Таразе было полностью приостановлено движение городского транспорта, и тоже без малого год назад.

Кстати, кроме наступающего Наурыза, весна, как обычно, принесла ещё и хлопоты. В частности, в Акмолинской области продолжается активная подготовка к предстоящему весеннему паводку. Акиматами регионов в 43 населенных пунктах проведены работы по обустройству водоотводных каналов протяженностью 47,1 км, укреплению обвалований - 5,2 км, возведению насыпных дамб - 4,8 км, очистке русел рек - 24,4 км, устройству и ремонту 50 водопропускных сооружений. В то же время в Восточно-Казахстанской области проводятся работы по недопущению весенних затоплений городов и районов. В Усть-Каменогорске глубина промерзания почвы составила 72 см.

Произошли и трагичные события. Лишь на этой неделе стал известно, что в канун 8 марта 21-летняя жительница Костанайской области убита собственным мужем. 36-летний муж женщины, с которым она собиралась разводиться, при выяснении отношений задушил ее шарфом, а затем вывез тело на край поселка. Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала. Подозреваемый арестован, ведётся следствие. В эти дни «Казинформ» писал и о том, что сотрудниками полиции Успенского района Павлодарской области задержан объявленный в межгосударственный розыск Российской Федерации по контролю уголовно-исполнительной службы 38-летний мужчина, а жители Кызылординской области украли 18-метровую башню для сбора воды, принадлежащую частному предприятию. В другом южном регионе рассказали, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкента задержали закладчика с целью сбыта заранее подготовленные синтетические наркотические средства оставил в тайнике возле одного из детских садов города.

Кроме того, пользователи интернета стали обсуждать видео с военной техникой на трассе Алматинской области. Люди предположили, что устанавливают блокпосты. Акимат области опроверг эту информацию, отметив, что информация не соответствует действительности, и установка блокпостов не предусмотрена в постановлении главного санитарного врача области - возможно, это прошлогоднее видео. А в Карагандинской области в ночь на 20 марта на автодорогах Улытауского, Шетского, Абайского, Жанааркинского и Актогайского районов шли спасательные работы: спасатели совместно с полицейскими эвакуировали более 200 человек из заснеженных трасс и доставили в пункты обогрева.

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