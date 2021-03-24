Год локдауну в Британии: минута молчания, продление ограничений и гигантские штрафы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно год назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первого общенационального карантина. С тех пор вслед за послаблениями локдауны вводились еще дважды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

За время пандемии в стране коронавирусом заболели 4,3 млн человек, умерли - 126,4 тыс. Это худший показатель смертности в Европе.

23 марта страна почтила память жертв коронавируса минутой молчания.

Врачи призывают премьер-министра Бориса Джонсона сделать 23 марта ежегодным Днем памяти жертв пандемии. К призыву присоединились учителя и представители других профессий.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок назвал минувший год самым тяжелым испытанием, выпавшим на долю нового поколения.

С 29 марта вступит в силу первый этап выхода страны из локдауна. Британцы смогут собираться на открытых пространствах компаниями до шести человек или двумя семьями. С этой же даты можно будет выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома будет по-прежнему запрещено.

Драконовские штрафы

На следующей неделе также вступит в силу ряд новых мер в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, британцы, пытающиеся уехать на отдых за границу, будут подвергаться штрафу в 5 тыс. фунтов (около 3 млн тенге).

В настоящий момент страну можно покинуть только по крайне уважительной причине - такой, как учеба, работа, которую невозможно выполнить из дома, лечение или чрезвычайные семейные обстоятельства.

Для каждого из этих случаев необходимо иметь при себе документальное подтверждение, которое убедит пограничную службу в аэропорту.

В последнее время участились случаи, когда пассажиров в лондонских аэропортах не допускают к полету.

«Я должна была лететь в Латвию к пожилым родителям. Какая у меня может быть справка на это случай? В Гатвике меня подвергли допросу с пристрастием и в результате не пустили на рейс. Уход за родными больше не считается уважительной причиной. При этом у меня латвийский паспорт есть», - рассказала Би-би-си Карина, проживающая постоянно в Лондоне последние семь лет.

Британские власти опасаются, что неоправданные поездки поставят под удар эффективность кампании по вакцинации, так как повышают риск проникновения в страну новым штаммов.

С наступлением отпускного сезона, считают на Даунинг-стрит, появилась вероятность, что люди, уставшие от локдауна, могут начать пытаться выехать за границу под благовидным предлогом, а на самом деле отправятся отдыхать.

В рамках плана поэтапного выхода из локдауна, объявленного правительством в феврале, британцы смогут выезжать на отдых за границу лишь после 17 мая. Однако в британскую прессу просочилась информация, что запрет, вероятно, будет продлен до июля (официального подтверждения этому пока нет).

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый скачок заражаемости в континентальной Европе и повсеместная нехватка вакцины, вынуждают правительство вводить жесткие меры. По его словам, ограничения на поездки необходимы, чтобы не поставить под удар улучшения, которых с большим трудом удалось добиться в Британии.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, у британцев не должно быть иллюзий, что происходяшее на континенте их не коснется. Некоторые министры предложили включить все страны Западной Европы в «красный» (самый опасный для поездок) список, однако Хэнкок сказал, что это излишне.

12 апреля правительство обещает представить список с четкой классификацией стран, на который надо будет ориентироваться при выборе места для проведения отпуска. Также рассматривается вопрос о тестировании путешествующих детей на ковид, так как они не проходят вакцинацию. Ранее дети до 11 лет могли ездить без тестов.

Долгосрочный след пандемии

Согласно последнему опросу общественного мнения, за год локдауна у британцев выработался ряд привычек, от которых они уже не смогут или не захотят отказаться.

Более 30% работающего населения скзазали, что хотели бы продолжить работать из дома. Также более трети населения Британии привыкли делать покупки в близлежащих магазинах и будут выезжать в большие супермаркеты только в исключительных случаях.

Около 40% за последний год привыкли гораздо больше ходить пешком и намерены продолжать это делать.

Многие опрошенные сказали, что ближе узнали своих соседей и продолжат общение после снятия ограничений.

Порядка 23% населения страны (и 31% в одном только Лондоне) отвыкли пользоваться общественным транспортом и довольны этим.

В отношении перемен в обществе мнения респондентов разделились: 38% считают, что пандемия усугубила разделение между различными социальными группами, 35% уверены, что британцы, наоборот, сплотились.

Ситуация в мире

Власти Германии продлили локдаун в стране на три недели, что захватывает почти весь период пасхальных праздников. По словам канцлера Ангелы Меркель, это вынужденный шаг в условиях третьей волны эпидемии, которая, по всем признакам, накрывает страну.

Во Франции за прошедшие сутки выявлено 15,7 тыс. новых случаев заболевания, 471 пациент попал в отделения интенсивной терапии. По словам министра здравоохранения страны Фредерика Валлету, больницы снова переполнены, и в ближайшие две-три недели ожидается беспрецедентный наплыв новых заболевших.

Дания намерена продолжить постепенный выход из локдауна. В понедельник вечером лидеры страны согласовали введение специального пропуска, в котором будут указаны ковид-данные обладателя: наличие вакцинации, перенесенное ранее заболевание или результат теста на коронавирус последних 72 часов. По мнению датских властей, эта мера поможет быстрее открыть такие бизнесы, как парикмахерские, рестораны, кинотеатры и бассейны.

Чили находится на третьем месте в мире по масштабности кампании по вакцинации, но замедления в распространении вируса пока нет. Больничная система страны близка к коллапсу, в некоторых городах больницы уже отказываются принимать новых пациентов - их просто некуда класть. В столице Чили Сантьяго объявлен новый локдаун.