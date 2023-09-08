Год без королевы: Карл III поблагодарил подданных за поддержку

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Король Карл III записал аудиообращение и опубликовал любимую фотографию Елизаветы II в первую годовщину ее смерти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В своем обращении король отмечает, что вспоминает преданное служение своей матери «и все, что она значила для многих из нас».

На фотографии, выбранной королем, изображена молодая королева, которой тогда было 42 года.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года, всего через несколько месяцев после ее платинового юбилея, ознаменовавшего 70-летие ее правления.

Король поблагодарил нацию за «любовь и поддержку», оказанные ему и королеве Камилле в течение его первого года на посту монарха.

«В первую годовщину смерти Ее покойного Величества и моего вступления на престол, мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас. Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которые были оказаны мне и моей супруге в течение этого года, поскольку мы делаем все возможное, чтобы достойно служить всем вам», - говорится в его обращении.

В пятницу Карл III и королева Камилла посетят церковь Крэти Кирк для частной поминальной молитвы.

Принц и принцесса Уэльские, которые сейчас находятся в западном Уэльсе, отдадут дань памяти покойной королевы небольшой частной службой в Соборе Святого Давида.

Британский премьер-министр Риши Сунак также опубликовал обращение, в котором он отмечает, что «дорожит своими воспоминаниями о встрече с покойной королевой, во время которой он был поражен ее мудростью, невероятной теплотой и грацией, а также ее острым умом».

«Люди по всей Великобритании - независимо от того, посчастливилось ли им встретиться с Ее покойным Величеством или нет - будут размышлять сегодня о том, что она значила для них и о том, какой пример она подала всем нам», - добавил он.

В честь годовщины вступления на престол короля Чарльза в полдень в пятницу в Гайд-парке и лондонском Тауэре прозвучат салюты. В Вестминстерском аббатстве также прозвенят колокола.

Принц Гарри отдельно отдал дань уважения покойной королеве, заявив, что она «смотрит на всех нас свысока».