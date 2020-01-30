Год Абая стартовал в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в большом актовом зале Бакинского государственного университета состоялась церемония открытия Года Абая в тюркском мире и мероприятие по случаю 175-летия выдающегося общественного деятеля и просветителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие совместно организовано Международной Тюркской академией, Министерством образования Азербайджана, Евразийским национальным университета им. Л.Н.Гумилева, Бакинским государственным университетом (БГУ) и Посольством РК в АР.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Тюркского совета Б.Амреев, президент Международной Тюркской академии Д.Кыдырали, генеральный секретарь ТюркПА А.Мамаюсупов, руководитель Фонда Тюркской культуры и наследия Г.Эфендиева, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Б.Чакыджы, ректор БГУ Э.Бабаев, председатель Союза писателей Евразии Якуб Омероглу, председатель Союза писателей АР Анар Рзаев, послы Казахстана, Кыргызстана, Турции и Венгрии в Азербайджане, а также известные ученые и общественные деятели.

Перед началом торжественной части, гости побывали в центре Абая, действующем при БГУ, где ознакомились с выставленными там книгами. В свою очередь, руководитель Международной Тюркской академии Д.Кыдырали передал данному центру около шестидесяти наименований книг, в том числе произведения Абая на казахском языке. Кроме того, здесь же состоялась презентация монографии сотрудника Института литературы им.Низами НАН АР Турана Теймура «Художественные вопросы романа «Абай» Мухтара Ауэзова» (Turan Teymur. Muxtar Auezovun «Abay» romanında sənətkarlıq məsələləri). Этот труд, изданный Академией, является первым научным трудом на азербайджанском языке, посвященным творчеству Мухтара Ауэзова.

В своем выступлении Д.Кыдырали отметил, что празднование 175-летия Абая - это очень знаменательное событие, а также выразил уверенность, что Год Абая послужит развитию культурных отношений между тюркскими народами.

В своем выступлении ректор БГУ Э.Бабаев положительно оценил контакты с казахстанскими вузами, а также отметил, что между двумя странами имеются исторические связи, крепкие узы братства.

Торжественное собрание продолжилось концертной программой профессора ЕНУ имени Л.Гумилева, заслуженного артиста РК Кенжегали Мыржыкбая.

Кроме того, Тюркская академия в рамках ЮНЕСКО планирует провести международные мероприятия, посвященные юбилею Абая в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Турции и перевести произведения великого казахского поэта, а также эпопею М.Ауэзова «Абай жолы» на тюркские языки.