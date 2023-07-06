Гнездо с птенцами воробья стало причиной остановки ремонта на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском месторождении на две недели были остановлены демонтажные работы из-за обнаруженного гнезда с птенцами воробьев. Птенцы благополучно выросли и улетели. Работы возобновлены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время работ на Тенгизском месторождении на территории завода третьего поколения было обнаружено воробьиное гнездо с птенцами. Рабочие добровольно решили приостановить демонтаж близ птенцов.

Экологи оградили территорию, обеспечив птенцам безопасное расстояние в 10-15 метров вокруг гнезда. Все работники терпеливо ждали, зная, что скоро эти малыши расправят крылья и покинут свой дом. Сегодня мы рады поделиться с вами этими снимками, запечатлевшими момент, когда птенцы взлетели и начали самостоятельную жизнь», — сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

Подобное на Тенгизском месторождении случалось в 2021 году. Тогда приостановили эксплуатацию нескольких автомобилей, в кузовах которых птицы свили гнезда.