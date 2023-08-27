Гнездо черного грифа с птенцом нашли в нацпарке «Алтын-Эмель»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жилое гнездо черного грифа с птенцом обнаружили в государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель», расположенном в долине реки Или на территории Жетысуской области Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

У большинства людей черный гриф ассоциируется с грязной птицей, которая поедает трупы павших животных. Однако для природы черный гриф – это одна из полезных и экологичных птиц, поскольку «утилизирует» павших животных и тем самым обеспечивает санитарную чистоту территории, не дает распространяться зоонозным инфекциям. Это особенно важно для популяций куланов и джейранов, обитающих в нацпарке.

Черный гриф не внесен в Красную Книгу РК, однако числится в списке редких и исчезающих животных Красной Книги Международного Союза охраны природы.

Сохранить размножение грифа - задача зоологов, а обнаружить жилые гнезда птицы – большая удача. В этом плане, как отметили в «Алтын-Эмель», научному отделу нацпарка повезло – 23 августа текущего года в горах Большой Калкан было найдено жилое гнездо черного грифа с птенцом.

Самка грифа откладывает единственное яйцо в середине марта – апреле и насиживает в среднем 55 дней. Птенец остается в гнезде 3-3,5 месяца и затем вылетает. Известно, что гриф очень зоркая птица – видит добычу с высоты 1-2 км, а его зрение по остроте в 7 раз превышает человеческое зрение.

Как сообщили в нацпарке, сотрудники отдела науки ГНПП «Алтын-Эмель» 22, 23 августа провели полевой выезд в восточную часть парка для обследования состояния животного мира - млекопитающих и птиц. Маршрутами были охвачены пойма реки Иле от гор Большой Калкан до гор Актау. Проводился мониторинг различных представителей пустынной и пойменной фауны, как кулан, джейран, косуля, черный гриф, стервятник и другие. Для мониторинга животных установлены фотоловушки. Отмечено увеличение численности шакала в пойме рекеи Или, что отрицательно крайне влияет на воспроизводство фазанов, косуль, водоплавающих в пойме реки.