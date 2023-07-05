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    Глушили рыбу электрическим током: в Жамбылской области выявлен факт браконьерства

    5 Июля 2023, 13:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области выявлен очередной факт браконьерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками природоохранной полиции Байзакского района в селе Акжар возле реки Талас остановлена автомашина Volkswagen Golf. Как установлено, двое мужчин возвращались с рыбалки. При осмотре в багажном отделении и салоне автомобиля обнаружен мешок с рыбой общим весом около 20 кг, резиновая лодка, рыболовные снасти, подсак металлический, электрические провода, электроудочка и аккумулятор. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.

    Полиция напоминает, что рыбалка с электроудочкой незаконна и полностью запрещена. Рыбалка с этой снастью считается браконьерством. Вред, причиненный использованием электроудочки, слишком велик. Уничтожается не только рыба, но и вся живность, живущая в этом водоеме и рядом с ним. Восстановление водоема даже после однократного использования электроудочки может занять длительное время.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Жамбылская область МВД РК Криминал Браконьерство
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