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    Глобальный сбой зафиксирован в работе WhatsApp

    25 Октября 2022, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глобальный сбой зафиксирован в работе мессенджера WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сервис Downdetector , отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о том, что отчеты пользователей мессенджера указывают на проблемы в WhatsApp. В частности, 74 % пользователей сообщают о перебоях с отправкой сообщения. Пользователи также жалуются на проблемы с загрузкой и входом в приложение.

    На проблемы жалуются пользователи из разных стран. В комментариях они отмечают, что WhatsApp «прилег» в Казахстане, России, Украине, Турции, Анголе, Индонезии, Норвегии, Бразилии, Непале, Малайзии, Италии, Испании, Германии и в других странах.

    В телеграмм-каналах активно делятся информацией о том, что в WhatsApp произошел глобальный сбой. Facebook, Telegram, Instagram, TikTok пока работают.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Происшествия Связь, ТВ, IT
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