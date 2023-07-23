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    Глобальный медиафорум проходит в азербайджанском городе Шуша

    23 Июля 2023, 14:17

    ШУША. КАЗИНФОРМ - В азербайджанском городе Шуша с 21 по 23 июля проходит второй Международный медиафорум на тему «Новые медиа в эпоху 4-ой промышленной революции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Форум объединяет более 200 участников, среди которых представители государственных, медиа и общественных структур, бизнес сообществ, международных организаций, ученые и эксперты.

    Трехдневное мероприятие служит площадкой для обсуждения и обмена опытом по таким вопросам, как современные вызовы и проблемы в медиа, противодействие дезинформации и фейковым новостям, а также будущее традиционных СМИ, которые сегодня претерпевают процесс цифровизации.

    Форум призван укрепить национальные возможности, расширить и развить международное взаимодействие, а также изучить инновационные возможности в медиаиндустрии в глобальном масштабе.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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