Глобальный конгресс университетов прошел в Нур-Султане в формате онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях активного вовлечения молодежи стран-членов ООН в реализации Целей Устойчивого Развития (ЦУР)-2030, 20 ноября Международный секретариат G-Global совместно с такими партнерами, как: Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби (КазНУ), Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Университет Туран, Объединение университетов Евразии (EURAS) и Совет Сотрудничества Юг-Юг организовал Глобальный Конгресс университетов, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии, которое прошло в онлайн формате, в завершающий день Международного Конгресса «G-Global. Мир XXI века», приняли участие ректоры казахстанских и зарубежных университетов, руководители Объединения университетов Евразии (EURAS), представители ЮНЕСКО, профессоры и студенты высших учебных заведений и авторитетные эксперты с мировым именем, такие как Эла Ганди, Ндилека Мандела,Сесиль Альварес и т.д.

В ходе Конгресса обсуждались такие вопросы, как актуальность узнаваемости среди молодежи Целей устойчивого развития до 2030 года, вовлечение университетов и обучающейся молодежи в реализацию ЦУР-2030, влияние пандемии коронавируса на международные отношения, экономику и социальную сферу, международное сотрудничество институтов и исследовательских центров в период пандемии, вопросы взаимодействия в период после пандемии, обмен передовым опытом и знаниями в области образования и науки.

Важно отметить, что в прошлом году с 17 сентября по 29 ноября 2019 года Международный секретариат G-Global совместно с такими партнерами, как Молодежная стратегия ООН-2030, Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы, QS Worldwide, Сеть университетов Шелкового Пути (SUN), Ассоциация университетов UNION, Сеть университетов социальной ответственности (USRN), Объединение университетов Евразии (EURAS), Институт устойчивого развития имени Пан Ги Муна, Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби (КазНУ) и Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева провел I Глобальный Конгресс университетов «Вклад молодежи в реализации ЦУР-2030».

В рамках Глобального Конгресса в городах Алматы и Нур-Султан прошли: Конференция QS Worldwide «Путешествие к мировому лидерству: гармония человеческого наследия и передовых технологий», Генеральная Ассамблея университетов Шелкового Пути; Форум «Повышение социальной ответственности университетов», Казахстанско-Французский Форум «Роль университетов в реализации Целей устойчивого развития: на примере сотрудничества казахстанских и французских университетов», Международный Форум «Вклад аграрных университетов в реализацию ЦУР-2030» и Международная Конференция «Вклад студентов и молодых преподавателей в реализации Целей Устойчивого Развития (ЦУР)-2030».

В работе Конгресса приняли участие свыше 1 000 университетов со всего мира. Проведение Конгресса было поддержано посланником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по делам молодежи Джаятмой Викраманаяке.

По итогам всех мероприятий участники Глобального конгресса разработали Алматинскую декларацию «Роль университетов в реализации ЦУР-2030» . И на сегодняшний день Алматинскую декларацию поддержали более 1000 университетов планеты.