Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глобальные потрясения привели к новой реальности – Президент РК

    17 Июня 2022, 20:05

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Наша встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности. Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы», - сказал Президент РК.

    По словам К. Токаева, сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений.

    «Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии «Восток-Запад», «Север-Юг». Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Актуальная задача – сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией «Один пояс, один путь», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Экономика Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду