Глобальные потрясения привели к новой реальности – Президент РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Наша встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности. Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы», - сказал Президент РК.

По словам К. Токаева, сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений.

«Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии «Восток-Запад», «Север-Юг». Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Актуальная задача – сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией «Один пояс, один путь», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



