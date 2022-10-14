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    Глобальные экономические тренды обсудили в Правительстве

    14 Октября 2022, 20:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по актуальным экономическим вопросам с участием представителей центральных государственных органов, Национального банка и Института экономических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Так, рассмотрены глобальные экономические тренды и факторы, влияющие на темпы мирового производства, потенциальные вызовы, а также ситуация на международных рынках в целом.

    Подводя итоги, Ерулан Жамаубаев поручил детально проанализировать глобальные тенденции на экспертном уровне.


    Фото: primeminister.kz



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