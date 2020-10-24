Глобальную конференцию к 75-летию ООН провел КазНУ им. аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Организации Объединенных Наций КазНУ им. аль-Фараби провел глобальную конференцию, посвященную 1150-летию аль-Фараби, 75-летию ООН, 15-летию Альянса цивилизаций ООН и 10-летию программы ООН «Академическое влияние». Конференция открылась видеообращением к мировой общественности Генерального секретаря Антониу Гутерриша по случаю 75-ой годовщины ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Главным лейтмотивом обращения Генерального секретаря ООН стал призыв к объединению во имя мира. Глобальная солидарность и сотрудничество могут помочь преодолеть колоссальные трудности, которые переживает человечество и построить лучшее будущее. Эта мысль и тема конференции «Разум во имя мира» созвучны идеям великого мыслителя Аль-Фараби об объединении людей для построения добродетельного общества.

С приветственным словом на международной онлайн встрече выступили заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд-Драммонда, Верховный представитель Альянса Цивилизаций ООН Мигель Анхель Морратинос, руководитель программы ООН «Академическое влияние» Раму Дамодаран, вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев. Мероприятие высокого уровня, которое нацелено на рассмотрение творческого наследия аль-Фараби в синергии с программами ООН по глобальной гражданственности и устойчивому развитию, собрало руководителей структур и программ ООН, ученых с мировым именем, видных государственных и общественных деятелей, представителей академического сообщества и масс-медиа.





Заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд-Драммонда и руководитель программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию Раму Дамодаран поблагодарили организаторов форума и поздравили казахстанцев и мировую общественность с 1150-летием великого мыслителя цивилизации Аль-Фараби. Также они отметили активную деятельность КазНУ возглавляющего с 2014 года четвертый срок подряд Глобальный хаб Программы ООН «Академическое влияние» и продвигающего инициативы Казахстана в этом направлении.





«Выступая в этом году на Генеральной ассамблее ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд важных и конструктивных предложений для объединения усилий в решении глобальных проблем. Например, создать международное агентство биологической безопасности и международную организацию по продовольственной безопасности», - сказал Раму Дамодаран. По мнению спикера эти и другие инициативы во имя мира заслуживают самого пристального внимания мирового сообщества.

Приветствуя из Нью-Йорка участников международной онлайн встречи Верховный представитель Альянса Цивилизаций ООН Мигель Анхель Морратинос подчеркнул, что для него большая честь быть вместе с ними на юбилейной конференции. ««Знания без воспитания, без нравственного начала, могут принести вред, а не пользу», - говорил Аль-Фараби. Эта цитата философа есть суть, на которую могут опираться программы образования глобального гражданства во всем мире. КазНУ имени аль-Фараби перенял наследие великого гуманиста, выступая за глобальное гражданство. Альянс Цивилизаций ООН гордится своим партнерством с университетом и общими ценностями, которые мы вместе продолжаем продвигать», - сказал Мигель Анхель Морратинос.





Основным спикером от академической общественности выступил ректор КазНУ академик Галым Мутанов, который отметил, что именно на университеты, которые обладают особым стратегическим кросскультурным потенциалом, возлагается миссия воспитания молодежи на основе интеграции знания и духовности, в духе глобальной гражданственности и устойчивого развития человечества. Являясь Глобальным хабом программы ООН, КазНУ разработал и внедряет собственную модель развития вуза нового поколения – «Университет 4.0». Она нацелена на формирование граждан страны и мира с высокими духовно-нравственными ценностями, ответственных не только за себя, но и за судьбу всего человечества. Данная модель, презентованная в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, была рекомендована для широкого распространения на международном уровне.





На конференции также выступили директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Узбекистану Криста Пиккат, представитель департамента глобальных коммуникаций ООН в Казахстане Властимил Самек, координатор Альянса Цивилизаций в Турции Бекир Карлыга, представители Университета Кастилья-Ла Манча (Испания), Национального Каподистрийского университета Афин (Греция) и других вузов мира.

Участники международной встречи выразили общее мнение о необходимости объединения усилий в деле обеспечения безопасности, мирного и устойчивого развития человечества. Было отмечено, что в этой связи особую актуальность приобретает гуманистическое наследие великого философа аль-Фараби. Подчеркнув большую роль в этом процессе молодежи и академического сообщества, участники конференции поддержали предложение ректора КазНУ совместно рассмотреть вопрос о разработке плана по объединению вузов мира для достижения развития уровня «Университета 4.0» в соответствии с концепцией ООН глобальной гражданственности.



