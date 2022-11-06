Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Глобальное потепление все больше влияет на нашу планету и ее обитателей - COP27

    6 Ноября 2022, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конференция ООН по изменению климата COP27 начинает свою работу в египетском Шарм-эш-Шейхе. Это новая возможность для мира сдержать глобальное потепление, которое все больше влияет на нашу планету и её обитателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Посмотрите на лето, которое у нас только что было. Его последствия ощутили на себе не только самые уязвимые страны. Сильная жара, пожары, наводнения, засухи. И будь то в Европе, будь то в Северной Америке или в Китае, повсюду ощущались климатические изменения и их последствия», - отмечает руководитель климатического отдела ООН Саймон Стил.

    По данным Всемирной продовольственной программы, изменение климата уже стало второй после войны причиной отсутствия продовольственной безопасности.

    Температуры в Европе этим летом были рекордно высокими, это свидетельство того, что изменение климата ускоряется. Эксперты уверяют, что если не принять меры, такие разрушительные явления как ураганы, пожары или наводнения, участятся.

    Кадр из видео ru.euronews.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров