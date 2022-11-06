Глобальное потепление все больше влияет на нашу планету и ее обитателей - COP27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конференция ООН по изменению климата COP27 начинает свою работу в египетском Шарм-эш-Шейхе. Это новая возможность для мира сдержать глобальное потепление, которое все больше влияет на нашу планету и её обитателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Посмотрите на лето, которое у нас только что было. Его последствия ощутили на себе не только самые уязвимые страны. Сильная жара, пожары, наводнения, засухи. И будь то в Европе, будь то в Северной Америке или в Китае, повсюду ощущались климатические изменения и их последствия», - отмечает руководитель климатического отдела ООН Саймон Стил.

По данным Всемирной продовольственной программы, изменение климата уже стало второй после войны причиной отсутствия продовольственной безопасности.

Температуры в Европе этим летом были рекордно высокими, это свидетельство того, что изменение климата ускоряется. Эксперты уверяют, что если не принять меры, такие разрушительные явления как ураганы, пожары или наводнения, участятся.

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