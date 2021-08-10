Глобальное потепление связано с деятельностью человека и происходит с беспрецедентной скоростью – ООН

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые из возникших тенденций уже необратимы, во всяком случае, на данном этапе. Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по климату, обнародованном в Женеве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Беспрецедентные изменения

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, уже сегодня приводит к многочисленным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты. Более того, по данным ученых, меняется вся климатическая система Земли, и эти изменения сказываются на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и поверхности Земли. Многие из этих изменений беспрецедентны, а некоторые тенденции – например, рост уровня океана – в ближайшие века или даже тысячелетие невозможно обратить вспять.

Однако в силах человечества ограничить масштабы изменения климата, считают авторы доклада – 234 эксперта из 66 стран мира: существенно сократив выбросы в атмосферу вредных веществ, в том числе парниковых газов, можно в короткие сроки значительно улучшить качество воздуха и стабилизировать глобальную температуру.

Сигнал тревоги для человечества



По мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, доклад Рабочей группы не что иное, как сигнал тревоги для всего человечества. «Этот набат оглушителен, а представленные свидетельства неоспоримы», – прокомментировал глава ООН выводы ученых.

Он напомнил, что международное сообщество согласилось удержать глобальное повышение температуры на уровне не более 1,5 градуса, однако уже в ближайшее время, если не принять срочных мер, этот порог будет перейден. «Мы должны действовать решительно, чтобы не допустить этого», – предупредил Гутерриш.

Он отметил, что в преддверии конференции по климату, которая состоится в Глазго в ноябре, все страны, а особенно входящие в Группу двадцати, должны подтвердить свою приверженность борьбе с изменением климата, в том числе примкнуть к коалиции «нулевых выбросов».

Время на исходе