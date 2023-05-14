Глобальное изменение климата меняет сроки и маршруты перелета птиц

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Исследования, проведенные учеными показали, экологические кризисы, вызванные глобальным изменением климата, привели также к смене маршрутов и сроков миграции перелетных птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Всемирный день перелетных птиц отмечается ежегодно 14 мая с целью повышения осведомленности населения об охране мест обитания птиц. Темой акций Всемирного дня перелетных птиц 2023 года стала «Вода как основной ареал обитания пернатых».

Миллионы птиц по всему миру круглый год мигрируют, пересекая океаны и континенты в поисках пищи и комфортной среды обитания. Около 40 процентов всех видов птиц (не менее 4000 видов) регулярно мигрируют.

Исследования, проведенные учеными показали, что глобальное потепление оказывает негативное влияние на миллионы живых существ, в том числе на перелетных птиц. При этом жизнь перелетных птиц завязана на водных экосистемах. Негативное влияние на пернатых оказывают и многие другие факторы, такие как загрязнение окружающей среды и сокращение объемов чистой воды.

Подавляющее большинство перелетных птиц на протяжении всей своей жизни полагаются на водные ресурсы. Эти птицы используют водно-болотные угодья для кормления, гнездования и отдыха перед дальним полетом.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, по мере повышения температуры земли весенний сезон наступает раньше обычного, поэтому перелетным птицам зачастую приходится начинать миграцию раньше обычного.

К примеру, некоторые виды птиц, такие как чернозобая голубая камышевка, стали мигрировать примерно на неделю раньше по сравнению с последними 50 годами.

Некоторые виды птиц по сравнению с другими не способны приспосабливаться к изменениям климата, поэтому они упускают возможность нормально размножаться.

Внезапная смена погоды подвергает риску птиц, мигрирующих на юг осенью. Из-за изменения климата период миграции становится дольше и приближается к концу осени. В то же время внезапное наступление холодов приводит к гибели этих птиц.

Смена маршрута перелетных птиц также станет причиной появления новых видов растений в местах, куда они направляются.



