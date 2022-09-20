Глобальная система сдержек и противовесов не смогла сохранить стабильность - Президент РК

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступает на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, поздравляю господина Кереши с избранием на пост Председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи. Мы собрались здесь, в штаб-квартире ООН, в критически важное для человечества время. Мир, похоже, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью.

«Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Прямая трансляция выступления Президента доступна на телеканале Jibek Joly World с 21:45 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть в эфире и на официальном сайте телеканала Jibek Joly по ссылке .

19 сентября Президент страны прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках своего визита Глава государства провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ.

На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев встретился с

Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, переговорил с Королем Иордании Абдаллой II, провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Также Глава государства провел двусторонние переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Фото:akorda.kz































