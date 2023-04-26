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    Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая провели переговоры

    26 Апреля 2023, 21:07

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-ом Совещании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай» провёл переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе переговоров с китайским коллегой были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    Мурат Нуртлеу подчеркнул, что развитие отношений всестороннего стратегического партнёрства с Китаем представляет собой один из неизменных важных приоритетов во внешней политике Казахстана. Отметил необходимость принятия совместных усилий для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в целях дальнейшего расширения многогранного сотрудничества между двумя странами, в особенности в сфере торговли и инвестиций.


    Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата «Центральная Азия – КНР» и других многосторонних механизмов.

    В тот же день глава МИД М. Нуртлеу встретился с секретарём парткома провинции Шэньси Чжао Идэ. Этот регион является одним из основных транспортно-логистических хабов КНР. На переговорах обсуждены вопросы развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения эффективных грузоперевозок по трансконтинентальному маршруту «Китай-Европа-Китай», а также налаживания межрегионального взаимодействия.

    Сторонами с удовлетворением отмечено открытие прямого авиасообщения по маршруту Сиань-Астана-Сиань, что, несомненно, положительно скажется на расширении обменов между гражданами и бизнесменами двух стран.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Китай
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