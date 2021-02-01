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    Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов на заседании ЕМПС в Алматы

    1 Февраля 2021, 16:22

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в Алматы 5 февраля, будет рассмотрено 11 вопросов. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Напомню, что заседание пройдет в очном формате в Алматы. Два вопроса касаются отмены решений Коллегии ЕЭК о выполнении Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутренних рынков. Речь идет о признании барьером запрета на вывоз лома черных и цветных металлов в страны ЕАЭС. Главы правительств рассмотрят подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер», - отметила помощник председателя Коллегии.

    «Также в повестке - вопрос об актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС», - сообщила И.Малкина

    Межправсовет рассмотрит Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств Союза, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах Союза.

    Кроме того, Комиссия представит главам правительств доклад о макроэкономической ситуации в государствах Союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития.

    Напомним, очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось 29 января 2021 года под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос о целесообразности внесения изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года в части сохранения возможности регистрации лекарственных средств, необходимых для потребления на внутреннем рынке, в соответствии с национальным законодательством.

    Напомним, с 1 января 2021 года Республика Казахстан председательствует в органах ЕАЭС.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Экономика ЕАЭС
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