Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.16 eur/kzt 486.31

    rub/kzt 5.35 cny/kzt 62.89
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Главы правительств стран ЕАЭС посетили выставку «Евразия – наш дом» в Сочи

    8 Июня 2023, 16:11

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и другие главы правительств, принимающие участие в мероприятиях по линии СНГ и ЕАЭС, ознакомились с экспозицией международной выставки «Евразия – наш дом». Выставка проходит на территории парка науки и искусства «Сириус» в г. Сочи (РФ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

    На ней представлены кооперационные проекты во всех сферах экономики между странами ЕАЭС.

    От Казахстана в выставке участвуют компании: «Проммашкомплект» – единственное в РК производство цельнокатаных железнодорожных колес;

    «Казахстанская агро инновационная корпорация» – выпуск сельскохозяйственной и специализированной техники;

    «Карагандинский фармацевтический комплекс» – производство биотехнологических препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Россия ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Маулен Ашимбаев встретился с послом Ирана в Казахстане
    Популярное
    1 Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    2 Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
    3 Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
    4 Какие имена самые популярные в Казахстане
    5 Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса