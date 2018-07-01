Главы МИД Центральной Азии приняли совместное заявление

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министры иностранных дел стран Центральной Азии встретятся в следующем году в Таджикистане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Очередная консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии пройдет в преддверии Наурыза в марте 2019 года в Ташкенте, а совещание министров иностранных дел запланировано провести в Таджикистане в следующем году», - говорится в сообщении.

Напомним, что главы МИД провели встречу в Чолпон-Ате. Она состоялась в продолжение первой консультативной встречи президентов стран ЦА в Астане.

По итогам, руководители внешнеполитических ведомств сделали совместное заявление. Они приветствовали положительную динамику в процессе международного правового оформления государственных границ между странами Центральной Азии, активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в регионе.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, стороны отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами региональной безопасности, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

Страны региона будут работать над созданием благоприятных условий для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей, наращивания взаимной торговли. Было высказано мнение, что продвижение внутрирегионального инвестиционного сотрудничества является важным для деловой активности между странами Центральной Азии.

«Стороны выступили за комплексное использование водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и подчеркнули важность выработки устойчивых долгосрочных механизмов взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере с учетом интересов и потребностей всех государств региона», - подчеркнуто в заявлении.