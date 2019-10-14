Главы МИД стран Тюркского совета подписали ряд документов в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета, которое состоялось сегодня в Баку в преддверии VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи министры согласовали проекты повестки дня и итоговых документов, подписание и утверждение которых планируется на заседании Совета глав государств.По итогам встречи в Баку министры подписали ряд документов, регулирующих деятельность открытого 19 сентября 2019 года представительства Тюркского Совета в Будапеште (Венгрия).

Отдельным решением министров Венгрии предоставлен статус наблюдателя при Фонде тюркской культуры и наследия.

Напомним, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2009 году в Нахычеване (Азербайджан). Секретариат Тюркского совета находится в Стамбуле (Турция). По итогам 7-го Саммита количество членов Совета, после присоединения Узбекистана, достигнет пяти (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан).