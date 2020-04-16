Главы МИД Казахстана и Венгрии обсудили перспективы развития стратегического партнерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Основной темой переговоров стали итоги внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшего 10 апреля 2020 года в формате видео-конференции. В частности, обсуждались пути дальнейшего активного взаимодействия тюркоязычных стран в условиях текущей пандемии COVID-19.

Венгерская сторона высоко оценила решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева об оказании гуманитарной помощи соседним государствам – Кыргызстану и Таджикистану, - в виде поставок по 5 тысяч тонн муки.

В ходе беседы стороны договорились активизировать стратегическое партнерство между двумя странами по широкому спектру вопросов, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству.



