Главы МИД Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы регионального сотрудничества во время пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.