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    Главы МИД Казахстана и России провели телефонный разговор

    3 Сентября 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций.

    Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Россия
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